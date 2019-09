Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl

Montag, 02.09.2019, gegen 15:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montagnachmittag einen Rucksack samt Inhalt, welcher in einem Kinderwagen abgelegt war. Die 29-jährige Geschädigte hatte den Kinderwagen offenbar für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte in der Ludwig-Richter-Straße abgestellt. Hier muss der Täter eine günstige Gelegenheit genutzt haben, um den Diebstahl zu begehen. Gegen 19:00 Uhr wurde der Rucksack auf der Polizeiwache als Fundsache abgegeben. Der Rucksack war in einer Hofeinfahrt in der Josef-Müller-Straße aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Rucksack lediglich das Bargeld entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

