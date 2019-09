Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.09.2019

Peine (ots)

Nachtrag zu: Brand in einer Verpackungsfirma in Stederdorf

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, um 08:20 Uhr, zu einem Brand in einer Verpackungsfirma in der Straße "Am Park" in Stederdorf.

Zur Stunde dauern die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr noch an.

Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1,5 Millionen Euro.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht der Verdacht einer Brandstiftung durch unbekannte Täter. Die Ermittlungen der Polizei laufen und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell