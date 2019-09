Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.09.2019

Peine (ots)

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen, gegen 01:40 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Ersestraße in Wipshausen gewaltsam aufzubrechen, was ihnen aber misslang. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

Gullydeckel in Heckscheibe geworfen

In der Nacht zwischen Samstag und Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW, welcher in der Eichstraße in Ilsede abgestellt war, indem sie einen Gullydeckel in die Heckscheibe warfen. Die Scheibe wurde dadurch komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell