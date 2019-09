Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 01.09.2019

Peine (ots)

Brand in einer Verpackungsfirma in Stederdorf

Am Sonntagmorgen, gegen 08:20 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Brand in der Straße "Am Park" in Peine-Stederdorf. Ein gepresster Papierballen auf dem Gelände eines Verpackungsvertriebes war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer auf eine angrenzende Lagerhalle, in der sich gepresste Papierrollen befinden, übergreifen. Innerhalb kurzer Zeit stand die Halle in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

Da nicht auszuschließen war, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergreift, mussten die Bewohner ihre Häuser sicherheitshalber verlassen.

Glücklicherweise gab es bislang keine Verletzten.

Nach einer ersten Schätzung wird der entstandene Sachschaden in Millionenhöhe liegen.

Über Radiodurchsagen werden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten, da es zu einer starken Rauchentwicklung kommt.

Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen und werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

