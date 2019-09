Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 1. September 2019

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung,Wolfenbüttel, Sonntag, 01.09.2019 / 04:30 Uhr

Eine 27jährige Berlinerin arbeitete als Servicekraft auf einer Hochzeitsfeier. Während der Arbeit betrank sie sich (3,19 Promille). Als ihr Lebensgefährte, ein 43jähriger Wolfenbütteler, sie nach der Arbeit abholen wollte, schlug sie ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend wollte sie ihm eine Flasche auf den Kopf schlagen. Als sie die Flasche dann nach ihm warf, traf sie die Eingangstür der Lokalität; hierbei zerbrach eine Scheibe. Die Frau musste durch die eingesetzten Beamten zum Schutz ihrer Person in Gewahrsam genommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ............................................................... Diebstahl, Winnigstedt (landwirtschaftliche Fläche), Fr., 30.08.2019 / 21:00 Uhr bis Sa.,31.08.2019 / 10:00 Uhr

Bislang unbekannte Täterschaft demontierte und entwendete vom Dach eines mobilen Hühnerstalls acht Photovoltaikmodule. Nebenher drang man in den Stall ein und entwendete diverses Zubehör der PV-Anlage. In diesem Zusammenhang zeigte der geschädigte Landwirt einen bereits ein bis zwei Wochen zurückliegenden Hühnerdiebstahl an. Hier wurden aus vorgenannter Einrichtung 34 Hühner aus dem eingezäunten Freilauf entwendet. ................................................................ Trunkenheit im Verkehr/Unfall, Denkte, Kreisstraße 3, Samstag, 31.08.2019 / 03:30 Uhr

Ein 20jähriger Mann aus Tübingen kam mit einem Pkw alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die rechte Seite und die Front rechts am Pkw wurden hierbei total zertrümmert. Der junge Mann verletzte sich nur leicht (oberflächlicher Kratzer an der Hand). Als vermutliche Unfallursache konnten die einschreitenden Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung feststellen. Der junge Fahrer "pustete" 2,62 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Fzg. wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

