Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 30.08.2019 - 31.08.2019, 08:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Feststellung mehrerer Verkehrsstraftaten - Hergang: Im genannten Zeitraum konnten durch Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Salzgitter mehrere Verkehrsstraftaten festgestellt werden. Zunächst kontrollierte am Freitag um 17:30 Uhr eine Besatzung einen Jugendlichen, der mit einem Kleinkraftrad in der Straße Forellenweg unterwegs war. Den erforderlichen Führerschein besaß der 15-jährige nicht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Kleinkraftrad musste er nach Hause schieben. Um 18:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Adalbert-Stifter-Straße in Salzgitter-Thiede ein Radfahrer durch unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle fiel bei dem 52-jährigen Mann mit Wohnort in Salzgitter Atemalkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden, außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrrad musste der Mann anschließend schieben. Um 22:00 Uhr wurde in der Schillerstraße ein Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter, räumte umgehend ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Damit nicht genug - im Rahmen weiterer Tests ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Tatsächlich wies ein Urintest eine Beeinflussung durch THC und Kokain nach. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Weiterfahrt wurde ihm natürlich untersagt. Eine nächste Feststellung erfolgte um 23:15 Uhr in der Berliner Straße, als ein Fiat Ducato kontrolliert wurde. Der 33-jährige Fahrzeugführer mit Wohnort in Salzgitter konnte ebenfalls keine Fahrerlaubnis nachweisen. Zuletzt führte eine Kontrolle am Samstag, um 01:25 Uhr, in Salzgitter-Thiede, Eutschenwinkel, zu einer weiteren Feststellung. Hier führte ein 18-jähriger Salzgitteraner ein Kleinkraftrad, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell