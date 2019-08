Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 30. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Kind nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Donnerstag, 29.08.2019, gegen 13:40 Uhr

Vermutlich aufgrund eines Defektes an seinem Fahrrad kam am Donnerstagmittag ein 12-jähriger Junge beim Radfahren ins Straucheln und touchierte einen zum Parken in der Wilhelm-Raabe-Straße abgestellten PKW. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht, am PKW entstand Sachschaden.

