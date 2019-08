Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 30.08.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 09:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Echternstraße in Peine einzubrechen. Sie scheiterten allerdings daran, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursacht.

