Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2019. Überprüfter Fahrzeugführer wurde auf Grund eines Haftbefehls in Salzgitter festgenommen.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 28.08.2019, 11:30 Uhr.

Ein 25-jähriger Fahrzeugführer wurde zum Zwecke der Überprüfung angehalten. Bei den Ermittlungen an der Einsatzstelle stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der Pkw nicht mehr versichert war. Daraufhin wurden die Kennzeichen noch an der Einsatzstelle entstempelt. Der Wagen darf nun nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell