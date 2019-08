Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 29. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Versuchter PKW Aufbruch

Montag, 26.08.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 27.08.2019, 06:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Tür die hinteren Türen eines zum Parken in der Harzstraße in Schladen abgestellten Transporters aufzubrechen. Dieser Versuch misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen in den Hyundai Transporter erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 0331 / 933-0.

Sickte / Hötzum: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mittwoch, 28.08.2019, gegen 07:00 Uhr

Am Mittwochmorgen ereignet sich an der Einmündung der Kreisstraße 5 zur Landesstraße 625 im Bereich von Hötzum ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Demnach übersah ein 58-jähriger Autofahrer beim Einfahren in die Landesstraße vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto eines 21-jährigen Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Ein dritter Autofahrer musste mit seinem PKW ausweichen und stieß hierbei gegen einen Leitpfosten. Zwei Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell