POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.08.2019

Räuberischer Diebstahl

Am Mittwochabend, gegen 19:35 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Celler Straße in Peine zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter wurde durch Mitarbeiter des Marktes dabei beobachtet, wie er diverse Gegenstände in seinen Rucksack steckte. Nachdem der Täter von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, schlug und schubste er diese und flüchtete aus dem Markt. Die Mitarbeiterin folgte der männlichen Person nach draußen, wo dieser ihr, bevor er mit einem Fahrrad flüchtete, gegen ein Bein trat.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurz rasierte Haare, schwarze Bekleidung, trug einen grauen Rucksack mit grünen Streifen bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Geschäft

Am Donnerstag, gegen 00:10 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Straße "Gröpern" in Peine ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Täter in den Verkaufsraum und entwendete hier diverse Handys. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Zu einer Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180 cm groß, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, dunkle Hose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Feldscheune brannte

Am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Feldscheune in der Edemissener Straße in Stederdorf alarmiert. Anwohner hatten das sich in der Entstehung befindliche Feuer an der Holzverschalung der Scheune bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer gelöscht werden, bevor dieses sich ausbreitete. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wie es zum Brandausbruch kam, wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Eine Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, um 22:25 Uhr, ereignete sich zwischen Harber und Hohenhameln ein Verkehrsunfall. Ein 27- jähriger PKW- Fahrer aus Lastrup kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Anschließend schleuderte sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, wo es zum Stehen kam. Der 27- Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

