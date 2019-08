Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Werkzeug aus Transporter entwendet

Montag, 26.08.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 27.08.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines zum Parken in der Straße Am Weinberg in Schladen abgestellten Transporters ein. Aus dem Fahrzeug wurde dann sämtliches hierin aufbewahrtes Werkzeug entwendet. Bei dem Werkzeug handelt es sich um einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, ein Laptop sowie um Messgeräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,31 Promille unterwegs

Dienstag, 27.08.2019, gegen 20:55 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei einen Autofahrer, der mit einem Auto auf der Langen Straße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine offensichtliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Dieses wurde durch einen Alkoholtest bestätigt, der festgestellte Wert betrug 1,31 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen. Auch gegen die Halterin des Autos wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da sie sich ebenfalls im Auto befand und die Fahrt offensichtlich duldete.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mittwoch, 28.08.2019, gegen 01:00 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße / Jägermeisterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der vermeintliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Vermutlich aufgrund der Alkoholbeeinflussung verlor der 31-jährige Fahrer eines Opel die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast der dortigen Ampel. Hierbei wurden der PKW und der Mast erheblich beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille beim Fahrer. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Fahrer auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

