Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.08.2019

Peine (ots)

Küche geriet in Brand

Am Dienstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Woltorfer Straße in Peine alarmiert. Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz das Feuer, welches in der Küche der Wohnung ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Was zum Brandausbruch geführt hat, kann derzeit nicht gesagt werden. Auch können derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

