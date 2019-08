Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.08.2019

Peine (ots)

Räuberischer Diebstahl

Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Fritz-Stegen-Allee in Peine den Diebstahl von diversen Süßwaren. Als sie den bislang unbekannten Täter darauf ansprach, schubste dieser sie zu Boden und flüchtete aus dem Markt. Die 32- jährige Mitarbeiterin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: ca. 190 cm groß, spitze Nase, größere Zahnlücke, dunkles Basecap, dunkle Bekleidung, trug einen rot karierten Rucksack bei sich.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Montag, um 07:15 Uhr, ereignete sich auf der Lebenstedter Straße Ecke Kastanienallee in Broistedt ein Verkehrsunfall. Eine 19- jährige Lengederin wollte von der Kastanienallee nach links in die Lebenstedter Straße abbiegen. Hierbei übersah sie allerdings eine 48- jährige aus Baddeckenstedt, welche mit ihrem Motorrad die Lebenstedter Straße in Richtung Lengede befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

