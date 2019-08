Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2019. Ergänzung zur Pressemeldung: Abgängiges 12-jähriges Mädchen aus Salzgitter-Bad

Salzgitter (ots)

Vermisstes Mädchen aus Salzgitter-Bad.

Salzgitter, Bad, 25.08.2019, 23:00 Uhr.

Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des Mädchens ermitteln. In den Abendstunden wurde die Vermisste bei Bekannten in unmittelbarer Nähe Ihrer Kontaktadresse in Salzgitter-Bad aufgefunden. Unverletzt wurde Sie Ihren Angehörigen übergeben. Die Fahndung nach dem Mädchen kann somit eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich bei den Nutzern der sozialen Netzwerke für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell