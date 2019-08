Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Handtaschendiebstahl

Sonntag, 25.08.2019, gegen 20:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntagabend die Handtasche einer 28-jährigen Geschädigten. Nach ersten Angaben befand sich die spätere Geschädigte im Außenbereich eines Restaurantes am Stadtmarkt in der Wolfenbütteler Fußgängerzone. Hier hatte sie ihre Handtasche mit dem Trageriemen über ihre Stuhllehne gehängt. Ein unbekannter Mann habe sie und ihre Begleitung nach dem Weg zu verschiedenen Zielen in Wolfenbüttel befragt. Hierbei habe er sich sehr aufdringlich verhalten. Im Anschluss sei der Unbekannte in Richtung Kornmarkt davongegangen. Kurze Zeit später hatte die Geschädigte dann das Fehlen ihrer Handtasche, currygelb und rund, bemerkt. In der Handtasche befanden sich neben diversen persönlichen Papieren auch eine rote Geldbörse mit Inhalt sowie ein Handy der Marke Apple. Beschreibung des mutmaßlichen Täters: Zirka 30 Jahre alt, zirka 180 cm groß, sehr schlank, kurze dunkelblonde Haare, grüne Augen, offensichtliches Hämatom am rechten Daumennagel (blau angelaufen), akzentfrei Deutsch sprechend, bekleidet mit dunkler, knielanger Hose, graublauem T-Shirt und hellen Turnschuhen, besaß ein Huawei Handy. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl von Baustelle

Freitag, 23.08.2019, 15:00 Uhr, bis Montag, 26.08.2019, 07:50 Uhr

Am vergangenen Wochenenden gelangten bislang unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Einfamilienhaus in Fümmelse, Ziegelei. Der oder die Täter entwendeten aus dem Haus einen Industriestaubsauger der Marke Festool im Wert von zirka 500,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Einbruch in Laube, Schuppen und Wohnwagen

Sonntag, 25.08.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, 26.08.2019, 11:20 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag hebelten unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück im Hopfenweg eine Laube, einen Schuppen und einen dort abgestellten Wohnwagen auf. Offensichtlich waren der oder die Täter hungrig, sie bereiteten sich vorgefundene Fertigmahlzeiten auf einem Herd zu und verspeisten sie noch vor Ort. Zudem wurden vier Packungen Tabak entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Werkzeugdiebstahl

Sonntag, 25.08.2019, 15:00 Uhr, bis Montag, 26.08.2019, 06:45 Uhr

Aus einem zum Parken im Fritz-Reuter-Weg abgestellten Opel Transporter entwendeten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Tür verschiedenes Werkzeug im Wert von rund 700,-- Euro. Zur Beute zählen eine Kreissäge der Marke Festool sowie eine Stichsäge der Marke Makita. Tatzeit: Sonntag, 25.08.2019, 15:00 Uhr, bis Montag, 26.08.2019, 06:45 Uhr Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen gesucht

Montag, 26.08.2019, gegen 15:55 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt in einem Fall des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Demnach sollen zwei unbekannte Kinder (zwischen 8 und Jahre alt) am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr einen unbekannten Gegenstand auf die Fahrbahn vor ein herannahendes Auto geworfen haben. Durch diesen Gegenstand wurde ein Reifen des Autos beschädigt. Die Kinder sollen sich dann unter Mitnahme des unbekannten Gegenstandes in unbekannte Richtung entfernt haben. Tatort: Am Rodeland, Einmündung Birkenweg. Hinweise: 05331 / 933-0.

