POL-PPWP: Diebe haben es auf Fahrzeugspiegel abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Donnerstag und Freitag im Stadtgebiet an mehreren Autos zu schaffen gemacht und deren Außenspiegel abmontiert oder Spiegelgläser entwendet.

In der Pariser Straße montierten Unbekannte an einem grauen Mercedes den linken Außenspiegel ab. Auf das Spiegelglas eines schwarzen Rovers sahen sie es in der Humboldtstraße ab. Den Spiegel stahlen sie von der Beifahrerseite. In der Scheiderstraße montierten sie ebenfalls das Spiegelglas aus dem Rückspiegelgehäuse der Beifahrerseite eines schwarzen Audis. Dabei beschädigten die Diebe das Gehäuse. In der Eisenbahnstraße sahen sie es auf ein Spiegelglas eines VW Golf ab. Der entstandenen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

