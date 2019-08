Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.08.2019

Peine (ots)

Einbrüche

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Geräteschuppen auf dem Sportplatzgelände in Blumenhagen auf. Aus dem Schuppen wurden anschließend Benzinkanister und ein Rasenmäher entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

In der Zeit zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, brachen unbekannte Täter durch einen Kellereingang in ein Vereinsheim in der Schulstraße in Ilsede ein. Es wurden diverse Spirituosen durch die Täter entwendet, welche anschließend unerkannt flüchteten. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

