Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fasst gesuchte Kioskräuber

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck:

Die Polizei konnte gestern die drei 18-jährigen Männer festnehmen, die am 9. März diesen Jahres bewaffnet und maskiert den Kiosk am Riegelweg überfallen haben. Wir berichteten am 11.03. darüber, dass sie den Kioskmitarbeiter mit einer Schusswaffe und einem Küchenmesser bedroht und die Tageseinnahmen sowie eine größere Menge Zigarettenschachteln erbeutet hatten - dabei wurden sie von Überwachungskameras aufgezeichnet. Ein Zeuge hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf einen der Täter geliefert. Als die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss in Schonnebeck anrückten, konnten sie in der Wohnung dieses Mannes einer der Mittäter ebenfalls festnehmen. Der dritte Räuber konnte dann auch kurze Zeit später ermittelt werden. Alle drei Männer haben die Tat bereits gestanden./ SyC

