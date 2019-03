Feuerwehr Bochum

FW-BO: Risse in der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in Bochum Hamme

Bochum (ots)

Am heutigen Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurden der Feuerwehr Bochum von der Polizei Fassadenrisse in der Außenwand eines Mehrfamilienhauses auf der Dorstener Straße in Bochum Hamme gemeldet. Die Risse wurden als bedenklich dargestellt und die Sicherheit der Bewohner in Frage gestellt. Sofort wurden Einheiten der Innenstadtwache und der Hauptwache in Werne alarmiert. Ebenso wurden Fachkräfte des Bauordnungsamtes inklusive Statiker verständigt und zur Einsatzstelle bestellt. Das Haus war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei geräumt worden. Nachdem die ersten Einsatzkräfte nach Ankunft die Außenfassade erkundeten und einen kleinen Bereich vom Aussenputz entfernten, wurde festgestellt, dass die Risse ausschließlich den aufgetragenden Fassadenputz betrafen. Hinter dem Putz hatte sich ein großflächiger Hohlraum gebildet. Das wurde auch von den Fachkräften des Bauordnungsamtes bestätigt. Zur Sicherheit wurden der Hausflur und die Wohnungen in dem betroffenen Bereich von den anwesenden Fachkräften kontrolliert. Im Innenbereich wurden keine Mängel festgestellt. Von der Feuerwehr Bochum waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Bewohner des Hauses konnten daraufhin wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Tiefbauamt hat den Gehweg und die Parkflächen vor dem Haus gesperrt. Der Hausbesitzer ist informiert. Die Einsatzstelle wurde an das Bauordnungsamt und das Tiefbauamt übergeben. Der Einsatz war um 19:10 beendet. Insgesamt wurden 30 Kräfte der Feuerwehr Bochum an dem Einsatz beteiligt.

