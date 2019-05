Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Gesuchte Person hat sich gestellt - Haan - 1905111

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag (17. Mai 2019) hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann per Öffentlichkeitsfahndung (OTS 1905100) nach einem Mann gesucht, dem vorgeworfen wird, am 3. September 2018 einen Diebstahl in einem Wettbüro in Haan begangen zu haben.

Über das zurückliegende Wochenende sind bei der Polizei in Haan einige Hinweise auf die Identität der gesuchten Person eingegangen. Letztendlich wurde der Fahndungsdruck durch die Öffentlichkeitsfahndung so groß, dass sich der Mann heute Mittag (20. Mai 2019) bei der Polizei in Haan stellte.

Daraufhin hat die Kreispolizei die Öffentlichkeitsfahndung beendet und diese aus dem Fahndungsportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Zeugen, welche mit ihren Hinweisen zu der erfolgreichen Fahndung beigetragen haben. Die Ermittlungen in dem Fall dauern aktuell noch an.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell