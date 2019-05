Polizei Mettmann

POL-ME: Berghausener Straße: Polizei stoppt Raser - Langenfeld - 1905109

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (20. Mai 2019) hat die Polizei auf der Berghausener Straße in Langenfeld einen 24-jährigen Raser gestoppt.

Gegen 1:50 Uhr fiel zwei Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt ein Smart auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Berghausener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Polizisten beschlossen daraufhin, den Mann zu kontrollieren und fuhren ihm hinterher. Dabei beschleunigte der Smart-Fahrer so stark, dass die Beamten trotz einer Geschwindigkeit von etwa 110 km/h nicht näher an den Kleinwagen herankamen. Erst, als dieser nach knapp einem Kilometer an einer roten Ampel an der Jahnstraße stoppte, konnten ihn die Beamten einholen und anhalten.

Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Außerdem muss sich der junge Mann nun wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens verantworten. Dazu erwartet ihn eine Anzeige.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell