POL-ME: Unbekannter zündet Holzbox an - Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1905107

In der Nacht zu Montag (20. Mai 2019) hat ein noch unbekannter Täter eine Box an der Wilhelmstraße in Wülfrath in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass zu größeren Schäden kam.

Um kurz nach Mitternacht meldete sich ein Anwohner der Wilhelmstraße bei der Polizei, weil ihm eine brennende, etwa einen Meter große Box aufgefallen war, welche an einer Überdachung in Höhe der Hausnummer 146 gestanden hatte. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte, ohne dass es zu weiteren Schäden gekommen war. Die Polizei geht davon aus, dass die etwa einen mal einen halben Meter große Box und das darin befindliche Papier mutwillig in Brand gesetzt wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Nummer 02058 9200-6150 entgegen.

