Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchte Brandstiftung an der Karlsbader Straße - Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1905106

Mettmann (ots)

Am Sonntagmittag (19. Mai 2019) hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Stromkasten sowie einen Gartenzaun an der Karlsbader Straße in Wülfrath in Brand zu setzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Karlsbader Straße bei der Polizei. Sie hatte an einem Stromkasten in Höhe der Hausnummer 42 einen verbrannten Geruch wahrgenommen. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ein Unbekannter eine Zeitung zusammmengerollt, diese zwischen Gartenzaun und Stromkasten gesteckt und dann angezündet hatte. Die Frau löschte das Feuer, sodass es zu keinem Schaden kam. Anschließend informierte sie die Polizei.

Im Umfeld konnte niemand Verdächtiges angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9981-6210 entgegen.

