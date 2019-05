Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainerbrand an der Sandstraße - Ratingen - 1905105

Mettmann (ots)

Am Samstagmorgen des 18.05.2019, gegen 05:30 Uhr, brannte an der Sandstraße in Ratingen, in Höhe der Hausnummer 24, ein Papiercontainer in voller Ausdehnung. Eine Zeugin hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Die Wehrleute aus Ratingen konnten den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Container verhindern. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Papiercontainer ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Container mutwillig in Brand gesetzt wurde und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.

