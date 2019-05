Polizei Mettmann

POL-ME: Illegales Autorennen in Hilden? Polizei sucht Zeugen - Hilden - 1905104

Mettmann (ots)

Laut eines Rollerfahrers ereignete sich am späten Sonntagabend (19. Mai 2019) vermutlich ein illegales Autorennen auf der Berliner Straße in Hilden.

Gegen 21:45 Uhr meldete sich ein 18-jähriger Rollerfahrer telefonisch bei der Polizei. Er gab an, gerade über die Berliner Straße in Hilden gefahren zu sein, als ihm in Höhe der Sportmühle drei dunkle BMW sowie ein Porsche Cayenne auffielen. Die Fahrzeuge überholten den Rollerfahrer zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, ehe sie sie mit etwa 100 bis 120 km/h und aufheulenden Motoren in Richtung Düsseldorfer Straße davonrasten.

Der Rollerfahrer konnte keine weiteren Angaben zu den Fahrzeugen, Kennzeichen oder Fahrern machen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Autorennen und bittet dabei um Unterstützung durch Zeugenhinweise. Möglicherweise haben auch andere Verkehrsteilnehmer das mutmaßliche Autorennen beobachtet und können Hinweise unter der Rufnummer 02103 898-6410 geben.

