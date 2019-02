Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Marihuana im Auto

Gescher (ots)

Unfreiwillig beenden musste am Donnerstag ein 37-Jähriger in Gescher seine Fahrt mit dem Auto. Polizeibeamte hatten ihn kontrolliert, als er gegen 18.00 Uhr die B 525 aus Richtung Südlohn kommend befuhr. Dabei nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Die Beamten konnten einige Gramm Marihuana sicherstellen. Ein Arzt entnahm dem Gladbecker in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe; die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

