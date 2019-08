Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2019. Beamte der Polizei in Salzgitter führten eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße/Erzwäsche/Vor der Burg, 28.08.2019, 09:00-11.00 Uhr.

Beamte der Polizei Gehbardshagen führten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der dortigen 60 km/h Zone wurden ca. 120 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt konnten 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Die an diesem Tag gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 119 km/h. Überhöhte Geschwindigkeiten können oftmals der Auslöser für schwere Verkehrsunfälle sein. Die Polizei kündigt weitere Geschwindigkeitsmessungen an, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

