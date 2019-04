POL-SO: Kreis Soest - 65-jähriges Dienstjubiläum

Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest - 65-jähriges Dienstjubiläum Die Landrätin Eva Irrgang ehrte heute die Polizeihauptkommissare Erich Kreyenbrink und Luigi Brusciano im Rahmen ihrer 40 beziehungsweise 25-jährigen Dienstjubiläen. Polizeihauptkommissar Kreyenbrink trat 1979 in den Polizeidienst ein. Er versieht seit 1990 seinen Dienst in der Kreispolizeibehörde Soest. Seit 2004 ist er als Bezirksdienstbeamter in Welver tätig. Polizeihauptkommissar Brusciano ist seit 1994 im Polizeidienst. Er kam 1999 in die Behörde und versieht seinen Dienst zurzeit als Wachdienstführer auf der Wache Warstein. (reh)

