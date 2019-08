Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl einer Geldbörse auf Campingplatz in Kamminke

Kamminke (ots)

Gestern Nachmittag meldete sich ein Urlauber bei der Polizei in Heringsdorf und erstattete eine Anzeige wegen Diebstahls seiner Geldbörse. Bereits am Morgen (gegen 7.30 Uhr) des 13. Augusts 2019 stellte der 61-Jährige fest, dass Unbekannte vermutlich durch Öffnen eines Fensters an seine Geldbörse gelangten und entwendeten. Dabei entstand ein Schaden von 100 Euro.

Die Polizei rät: Machen Sie es potenziellen Langfingern schwer! Verwahren Sie Ihre Wertgegenstände stets sicher. Lassen Sie Ihr Geld, Smartphone oder andere Wertgegenstände nie offen in Ihren Fahrzeugen liegen. Und bleiben Sie aufmerksam! Wer sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen und / oder Autos auf dem Campingplatz oder in der näheren Umgebung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter 038378-2790 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

