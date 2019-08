Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Haftbefehl auf der A 3 bei Elten vollstreckt

Kleve - Emmerich (ots)

Einen 22-Jährigen Deutschen aus Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) hat eine Streife der Bundespolizei auf der A 3 an der Anschlussstelle Elten am Mittwochnachmittag, 31. Juli 2019 um 14:00 Uhr, nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden verhaftet. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Sachbeschädigung gesucht wurde. Da der Mann die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 EUR nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 20-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Kleve gebracht.

