Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 22.07., 11:00 Uhr, bis zum 23.07., 14:30 Uhr, drangen unbekannte Täter vermutlich durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in ein Einfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

