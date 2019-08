Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Hauptbahnhof Aachen und am Bahnhof Eschweiler

Aachen / Eschweiler (ots)

Beamte der Bundespolizei haben sowohl am Aachener Hauptbahnhof, als auch am Bahnhof Eschweiler 3 Personen festge-nommen.

Eine kuriose Festnahme tätigte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen. Während eines Streifengangs sprach sie ein 29-jährigen Mann an, er solle sich bei der Polizei melden. Bei der Überprüfung wurde die Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Essen wegen Hausfriedensbruch festgestellt. Er war zur Strafvollstreckung mit Haftbefehl ausgeschrieben worden. Zudem bestanden 2 weitere Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung. Der 29-Jährige wurde vor Ort festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Demnach musste der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro bezahlen oder ersatzweise eine 40-tägige Haftstrafe verbüßen. Da er die geforderte Geldsumme nicht aufbringen konnte, führte man ihn dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen zu. Von hier aus wird er der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt, um seine 40-tägige Freiheitsstrafe anzutreten.

Tags zuvor kontrollierten die Beamten der Bundespolizei einen 41-jährigen Mann am Hauptbahnhof Aachen, der kurz zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Bei ihm wurde eine Fahndungsnotierung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Gera wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Er musste noch eine Geldstrafe von fast 1000,- Euro bezahlen. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, lieferte man ihn in die Justizvollzugsanstalt Aachen ein. Zudem muss er sich auch wegen der unerlaubter Einreise verantworten, da er keine gültigen Ausweis-dokumente vorlegen konnte. Eine weitere Streife der Bundespolizei kontrollierte einen 50-jährigen Mann am Bahnhof in Eschweiler. Hierbei stellten die Beamten eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Aachen fest. Demnach musste der Mann noch eine Geldstrafe von insgesamt 585,- Euro entrichten. Zur Klärung des Sachverhaltes führte man ihn der Dienststelle in Eschweiler zu. Da der 50-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, lieferte man ihn ebenfalls in den Polizeigewahrsam ein.

