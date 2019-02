Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes AMG in den Niederladen aufgefunden

Hamm-Westen (ots)

Der Mercedes GLC63 AMG, der am Sonntag, 10. Februar in Hamm gestohlen wurde, konnte in der Stadt Nederweert in den Niederladen geortet werden. In Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugeigentümer, dem BKA und der niederländischen Polizei wurde das Auto am Montag, 11. Februar, gegen 14 Uhr, in den Niederladen von der niederländischen Polizei sichergestellt. Im Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen mit der Stadtkennung HAM. Tatverdächtige befanden sich nicht am Fahrzeug.(jb)

Unsere ursprüngliche Meldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4189220

