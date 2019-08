Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall auf der B110 endet im Straßengraben

PHR Anklam (ots)

Am 11.08.2019 gegen 15:00 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle VG ein Verkehrsunfall auf der B110 kurz hinter der Ortschaft Pinnow bekannt.Eine 58-jährige Fahrerin eines Audi A1 befuhr die B 110 in Richtung Usedom. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr die Frau,nach eigenen Angaben durch Unaufmerksamkeit, auf einen vor ihr fahrenden Mitsubishi Colt auf. Durch den Zusammenstoß fuhr der Mitsubishi in den linken Straßengraben und kam dann kopfüber zum Stehen. Der Audi kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Die 28-jährige Fahrerin des M. Colt und die Verursacherin wurden leicht verletzt. Für weitere medizinische Untersuchungen wurden die Verletzten durch einen Rettungswagen ins AMEOS Klinikum Anklam verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die B110 war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca.eine Stunde voll gesperrt. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

