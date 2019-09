Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.09.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in Salzgitter einen geparkten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Rohrdommel, 01.09.2019, 03.00-13:45 Uhr.

Ein auf einem Parkplatz abgestellter schwarzer Pkw Daimler wurde sowohl auf der Motorhaube als auch an den hinteren Kotflügeln zerkratzt. Hierdurch ist ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Täter wüteten in Salzgitter auf Schulhof.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 30.08.2019, 17:00-01.09.2019, 14:00 Uhr.

Durch die Täter wurde ein auf dem Schulhof befindlicher Blumenkübel zerschlagen. Mit einem Bruchstück des Kübels zerschmissen die Täter im weiteren Tatverlauf eine Glasscheibe der Aula. Es entstand hierdurch ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

