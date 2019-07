Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Gegen 16:00 Uhr befuhr gestern eine 29jährige Frau mit ihrem Mini Cooper die Horebstraße in Richtung Bergstraße. Sie wollte nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen und hielt dabei kurz an. Der hinter ihr fahrende 19jährige Fahrer eines Seat Ibiza stoppte ebenfalls. Ein 24jähriger Audifahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf, wodurch der Seat auf den Mini Cooper aufgeschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Der Fahrer des Seat wurde hierbei leicht verletzt.

