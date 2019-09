Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.09.2019

Peine (ots)

Spielhaus in Kindergarten zerstört

Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, auf dem Außengelände eines Kindergartens in der Alvesser Straße in Vechelde einen Holztisch sowie ein Spielhaus. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

PKW zerkratzt

Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 13:20 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen PKW, welcher in der Pfingststraße in Peine abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell