Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.09.2019

Peine (ots)

Altpapiertonne brannte

In der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, geriet in der Wendesser Landstraße in Stederdorf eine Altpapiertonne in Brand. Vermutlich aufgrund des geschlossenen Deckels kam es lediglich zu einem Schwelbrand, welcher durch Anwohner gelöscht werden konnte. An der Papiertonne entstand ein Schaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Peine um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171/ 9990.

