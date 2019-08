Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden - Einbruch in Lebensmittelmarkt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in Gemünden ein. Sie entwendeten Zigaretten und Rasierer. Die Polizei Frankenberg bittet um Hinweise.

Die Einbrecher gelangten gewaltsam in den Lebensmittelmarkt in der Ellnröder Straße. Im Gebäude brachen sie mehrere Zigarettenautomaten im Bereich der Kassen sowie ein verschlossenes Behältnis für Rasierer auf. Die Täter flüchteten schließlich mit Zigaretten und Rasierern, der Stehlschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei Frankenberg im vierstelligen Bereich. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude und das Aufbrechen der Behältnisse im Markt entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

