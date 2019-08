Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau - Einbruch in Firmengebäude, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer Firma in Frankenau ein. Sie erbeuteten Bargeld. Die Polizei Frankenberg sucht nun Zeugen.

Die Täter drangen gewaltsam in das Bürogebäude in der Straße Wolfskaute ein. Hier durchsuchten sie mehrere Büroräume und hebelten eine Schranktür auf. Aus einem Büro entwendeten sie Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 600 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

