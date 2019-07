Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Drei Pkw waren am Sonntag, 28. Juli 2019, 12:45 Uhr, in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr verwickelt.

Ein 34-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem Peugeot den linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, die in dem Bereich auf zwei Fahrstreifen begrenzt ist. Aufgrund zu geringen Abstandes konnte er auf das staubedingte Abbremsen des vorausfahrenden Fahrers eines Kleinbusses nicht mehr reagieren. Es kam zum Auffahrunfall. Die Beifahrerin im Kleinbus, eine 62-jährige Amerikanerin, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis blieb unverletzt. Sein Kleinbus wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den stehenden VW eines 56-Jährigen aus Norderstedt geschoben.

Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Schaden wurde auf 8.500 Euro geschätzt.

