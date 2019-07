Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. In der Nacht zu Montag, gegen 2.50 Uhr, haben unbekannte Täter mittels eines pyrotechnischen Gegenstandes versucht einen in der Kornstraße aufgestellten Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Automat wurde durch die Explosion stark beschädigt. Ob der oder die Täter Tabakwaren entwendet haben, konnte nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten nach der Explosion. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

