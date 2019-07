Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein Rollerfahrer kam am Mittwoch um 14.40 h an der Wiener Straße von der Fahrbahn ab und stürzte. Da er betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben und mit zur Wache kommen. Er kam in die Ausnüchterungszelle. Später bekam der 55-jährige Marler Schmerzen vom Unfall und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell