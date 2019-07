Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher hebeln Tür zu Schule auf

Gescher (ots)

In ein Schulgebäude sind Unbekannte in den zurückliegenden Tagen in Gescher eingedrungen. Die Täter hebelten erst eine Außentür des Gebäudes am Borkener Damm auf, danach im Inneren eine weitere. Sie durchsuchten mehrere Büroräume. Was die Unbekannten entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

