Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna-Königsborn, Dahlienstraße Graffiti an Garagentoren

Unna (ots)

In der Zeit von Freitag 29.03.2019, 22:00 Uhr bis Samstag 30.03.2019 07:30 Uhr besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter drei Garagentore in der Dahlienstraße mit schwarzer Farbe. Die Sprühdose und ein unverschlossenes Fahrrad blieben am Tatort zurück und wurden sichergestellt. Wer hat etwas gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben ? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 02303-921 0 entgegen. (CP)

