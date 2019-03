Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus - eine Person wird leicht verletzt

Unna (ots)

Am Samstagmorgen (30.03.2019), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in der Lönsstraße. Vor Ort stellten die Rettungskräfte ein Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Gebäudeschaden von einigen tausend Euro. Der 36 jährige Wohnungsinhaber versuchte das Feuer selbstständig zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde durch einen RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. /Tu.

