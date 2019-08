Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Radfahrer mit 3,05 Promille und entwendetem Fahrrad gestoppt+++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16 Uhr, meldete eine Zeugin einen Radfahrer im Brookweg, der starke Schlangenlinien fuhr und bereits einmal gestürzt sei. Als die Polizeibeamten ihn kurz darauf im Brookweg antrafen, fuhr er Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Bei der Kontrolle räumte der 55-jährige Oldenburger ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Bei der Polizeidienststelle am Friedhofsweg wurde eine Blutprobe von einem Arzt entnommen. Des Weiteren gab der Beschuldigte an, dass er das Fahrrad vor etwa einer Woche vor einem Discounter gestohlen habe. Es sei dort unverschlossen mit steckendem Schlüssel abgestellt gewesen. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrraddiebstahl eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Am heutigen Tag konnte die Polizei das Fahrrad bereits einem Diebstahl vom 08.08.2019 in der Wilhelmshavener Heerstraße zuordnen. (01018546)

