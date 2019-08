Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto erfasst Pedelecfahrerin

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Die 55-jährige befuhr gegen 07.40 Uhr einen Radfahrstreifen auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Holtwicker Damm. Als die Gescheranerin einen Schlenker nach links machte, erfasste sie der überholende Pkw einer 53-jährigen Ahauserin. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

