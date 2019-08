Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Autos aufgebrochen

Gronau (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag in Gronau an drei parkenden Wagen zu schaffen gemacht. Zwei der betroffenen Fahrzeuge hatten in der Albrechtstraße gestanden, ein weiteres am Drostenplatz im Ortsteil Epe. Die Vorgehensweise war in jedem Fall identisch: Die Täter hebelten an einem Fenster auf der Beifahrerseite und zerstörten es dabei. Nach ersten Erkenntnissen ist es in keinem der drei Fälle zu einem Diebstahl gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell